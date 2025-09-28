Romanlara konu olan tarihi Orient Ekspresi rotayı Türkiye'ye çevirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa’nın en prestijli trenlerinden biri olan Venice Simplon Orient Ekspres’in bu yıl ikinci kez Türkiye’ye geleceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, trenin bu yılki ilk seferini 4 Haziran’da Türkiye’ye giriş yaparak gerçekleştirdiğini ve 6 Haziran tarihinde İstanbul’dan ayrıldığını hatırlattı.