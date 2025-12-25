  1. Anasayfa
  4. Rus Oligark'a satılan Adnan Oktar’ın Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi

Bir dönem suç örgütü lideri Adnan Oktar tarafından kullanılan İstanbul Boğazı’nın en değerli noktalarından biri olan Üsküdar Vaniköy’de bulunan lüks villanın restorasyon çalışmaları tamamlandı ve villanın son hali görüntülendi...

Kaynak: İHA
İstanbul Boğazı’nın en değerli noktalarından biri olan Üsküdar Vaniköy’de bulunan ve kamuoyunda Adnan Oktar’ın eski evi olarak bilinen lüks villada yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Bir dönem Rus iş adamı Roman Abramoviç’e ait olduğu iddia edilen yapı, yenilenen haliyle yeniden gündeme geldi.

Boğaz’ın iki köprüsünü aynı anda gören konumuyla dikkat çeken villa, geçmişte kaçak inşaat ve izinsiz restorasyon iddialarıyla kamuoyunun tepkisini çekmişti. 

Uzun süre tartışmalara konu olan yapıda yürütülen çalışmaların sona ermesiyle birlikte villanın son durumu ortaya çıktı.

