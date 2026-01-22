Rusya'dan Türkiye'ye gelen genç kadın el emeği ile kendi işinin patronu oldu

Konu hakkında konuşan Natalya Yiğit, "Bir terliğin yapımı, sabahtan akşama kadar günde 8-9 saat çalışmayla tam 4 gün sürüyor. Bu kadar emek verilmesinin sebebi kullandığım özel teknik. Ürünlerim oldukça sert bir yapıya sahip ve formu uzun yıllar boyunca asla bozulmuyor. Keçeden yapılmasının en büyük özelliği ise ayak sağlığına olan faydası. Bu terlikler kışın sıcak, yazın ise serin tutuyor; en önemlisi de hava aldığı için asla koku yapmıyor. Erkeklerin normal ayakkabılarında yaşadığı koku problemi bu terliklerde kesinlikle olmuyor. İnsanlar genelde keçeyi yumuşak bir patik gibi düşünüyor, ama benim yaptıklarım ayakkabı kadar sağlam ve dayanıklı; adeta bir "ev ayakkabısı" niteliğinde. Hatta deri ve dış taban kullanarak dışarıda giyilebilecek ayakkabılar da yapıyorum fakat onların yapımı bir haftadan fazla zaman alıyor" dedi.