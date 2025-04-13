Rüya tabirlerinin peşini bırakın: Gördüğünüz rüyaların sırrı da kaynağı da çözüldü

Dr. Öğr. Üyesi Engin Eker, rüyaları birer kehanet olarak ele alan yorumları ise şöyle değerlendirdi:

“Rüyalar bize geleceği söylemez, hammaddesi belleğimiz olan iç senaryomuzun çarpıtılmış bir resmini sunar. Bu manada da iç dünyamız bize kendisinden başka bir şey veremez yani gelecekle alakalı bir tarafı yoktur. Rüyalar kişinin kendisine yazdığı mektuplardır ama biraz farklı bir dilde yazılır o yüzden tek başına okunmaz.”