Rüya tabirlerinin peşini bırakın: Gördüğünüz rüyaların sırrı da kaynağı da çözüldü
Tüm dünyada insanlar en az bir kez gördüğü rüyanın anlamını araştırmıştır. Gördüğümüz rüyaların kaynağı ortaya çıktı. Psikoloji Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Engin Eker, rüyaların kişinin kendisine yazdığı mektuplar olduğunu açıkladı.
İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Engin Eker, 19 Nisan’da başlayacakları 8 haftalık Rüya Analizi Eğitimleri öncesinde, günlük hayatın problemlerini ifade etme ve çözme girişimleri olarak da iş gören rüya kavramına ilişkin merak edilenleri yanıtladı.
Rüyaların beyni geliştirdiğine dikkat çeken ve hammaddesinin bellek olduğunu belirten Psikoloji Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Engin Eker, rüya analizinin özel teknikler gerektirdiğini ifade etti. Dr. Öğr. Üyesi Eker, “Rüyalar kişinin kendisine yazdığı mektuplardır ama biraz farklı bir dilde yazılır o yüzden tek başına okunmaz” dedi.
Dr. Öğr. Üyesi Engin Eker, rüyaları birer kehanet olarak ele alan yorumları ise şöyle değerlendirdi:
“Rüyalar bize geleceği söylemez, hammaddesi belleğimiz olan iç senaryomuzun çarpıtılmış bir resmini sunar. Bu manada da iç dünyamız bize kendisinden başka bir şey veremez yani gelecekle alakalı bir tarafı yoktur. Rüyalar kişinin kendisine yazdığı mektuplardır ama biraz farklı bir dilde yazılır o yüzden tek başına okunmaz.”
Rüyaların sezgisel olarak hissedildiğini ama net açıklanamadığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Eker rüyaların ele alınışında özel tekniklerin önemini şöyle özetledi:
“Rüyalar bilinç dışı içeriklerdir. Kişiye biraz gözükür biraz kapanır. Bir tülün arkasından bakmak gibidir. Sezebiliriz ama açıklamakta zorlanırız. O sebeple rüyaların ele alınışı özel teknikleri bilmeyi gerektiriyor ve tabii her şey ilişki içinde anlamlı olduğu için rüyalar da anlamını terapi ilişkisi içerisinde daha iyi bulacaktır.”