Sadece 40 bin nüfuslu ilçeye tatilci akını: Nüfus 500 bin kişiye ulaştı

Çınarcık'ın turizm ilçesi olduğuna dikkat çeken Kurt, "Çınarcık turizm ilçesidir. Bu yaz sezonumuz da yoğun geçiyor. Çınarcık, İstanbul'a ve Bursa'ya yakın olduğumuz için, günübirlik turizmi yaşatıyor. Çınarcık, mutlu insanların yaşadığı bir ilçedir. Esnafa yaz sezonunun nasıl geçtiğini sorduğumda, herkes memnun olduğunu söylüyor. Çınarcık'ta trafik sorunumuz yok. Her yere yürüyerek de ulaşabilirsiniz" diye konuştu.