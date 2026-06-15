Sadece bir uzman tavsiyesi sayesinde kendi işinin patronu oldu!
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çiftçilik yapan Abdurahman Keleş, ziraat mühendisi tavsiyesiyle diktiği 'Orange Ruby' cinsi kayısı ağaçlarından yüksek verim elde ediyor. 10 dönümlük arazide ağaç başına 300 kilograma varan hasat yapan üretici, hem iç pazara hem de ihracatçılara ürün gönderiyor.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tarımsal üretim yapan Abdurahman Keleş, aldığı bir uzman tavsiyesiyle başladığı alternatif tarım girişiminde büyük bir başarıya imza attı.
Ağaç Başına 300 Kilogramlık Rekolte ve Hızlı Büyüme Çiftçi Abdurahman Keleş'in bahçesindeki üretim verilerine göre Orange Ruby cinsi kayısının tarımsal performansı ve öne çıkan özellikleri şu şekilde tabloya yansıdı:
Dikimden sadece bir yıl sonra meyve vermeye başlayan ve şu an 7 yaşına ulaşan ağaçlardan 6 yıldır düzenli ürün alınıyor. İstatistiklere göre ağaç başına ortalama 250 ila 300 kilogram arasında verim elde ediliyor. Erkenci bir çeşit olarak bilinen Orange Ruby, bu yıl bahar aylarında don olayının yaşanmaması ve yağışların ağaçları rahatlatacak düzeyde olumlu seyretmesi sayesinde yüzde yüzlük bir rekolteye ulaştı.
Malatya kayısısına benzeyen ancak şekerpareden daha tatlı ve hafif mayhoş bir aroması olan bu çeşit, sadece iç pazarda veya perakende satışta kalmıyor; kalitesiyle yurt dışından gelen ihracatçıların da ilgisini çekerek döviz girdisi sağlıyor.