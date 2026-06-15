Sadece bir uzman tavsiyesi sayesinde kendi işinin patronu oldu!

Dikimden sadece bir yıl sonra meyve vermeye başlayan ve şu an 7 yaşına ulaşan ağaçlardan 6 yıldır düzenli ürün alınıyor. İstatistiklere göre ağaç başına ortalama 250 ila 300 kilogram arasında verim elde ediliyor. Erkenci bir çeşit olarak bilinen Orange Ruby, bu yıl bahar aylarında don olayının yaşanmaması ve yağışların ağaçları rahatlatacak düzeyde olumlu seyretmesi sayesinde yüzde yüzlük bir rekolteye ulaştı.