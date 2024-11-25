Sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin 4 asırlık tarihi camisini bakın ne hale getirdiler
Fatih'te Sultan 3. Murat'ın Darüssade Ağası Mehmet Ağa tarafından inşa edilen, 439 yıllık Mehmed Ağa Camii'ne takılan plastik pencereler görenleri şoke etti.
İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan ve Fatih'te Sultan 3. Murat'ın Darüssade Ağası Mehmet Ağa tarafından inşa edilen, 439 yıllık Mehmed Ağa Camii'nin restorasyonuna tepki yağdı.
Fatih'te Sultan 3. Murat'ın Darüssade Ağası Mehmet Ağa tarafından 1585 yılında Mehmed Ağa Camii ve Külliyesi inşa edildi. Mimar Davud Ağa'ya yaptırılan cami ve külliyenin görüntüsü kim tarafından ve ne zaman yapıldığı bilinmeyen bir değişiklikle bozuldu. Tarihi camiye, dokuyu bozan PVC pencereler eklendi. Öte yandan, külliyenin içerisinde bulunan hamam ise harabeye döndü. Yaklaşık 1 yıl önce kapatılan tarihi hamamda bina ile ilgisi olmayan eklentiler bulunuyor. Caminin çevresinde bulunan tarihi sadaka taşları ise betona gömülerek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Tahrip olan külliyeye ait iki çeşmenin de kenarlarına beton eklemeler yapılırken, üzerine yazılar yazıldı. 439 yıllık caminin bozulan dokusu görenleri şoke etti.
Fatih'te Sultan 3. Murat'ın Darüssade Ağası Mehmet Ağa tarafından 1585 yılında Mehmed Ağa Camii ve Külliyesi inşa edildi. Mimar Davud Ağa'ya yaptırılan cami ve külliyenin görüntüsü kim tarafından ve ne zaman yapıldığı bilinmeyen bir değişiklikle bozuldu. Tarihi camiye, dokuyu bozan PVC pencereler eklendi. Öte yandan, külliyenin içerisinde bulunan hamam ise harabeye döndü. Yaklaşık 1 yıl önce kapatılan tarihi hamamda bina ile ilgisi olmayan eklentiler bulunuyor. Caminin çevresinde bulunan tarihi sadaka taşları ise betona gömülerek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Tahrip olan külliyeye ait iki çeşmenin de kenarlarına beton eklemeler yapılırken, üzerine yazılar yazıldı. 439 yıllık caminin bozulan dokusu görenleri şoke etti.
Mehmet Ağa Camii'nin çevresindeki sadaka taşlarının kaybolmak üzere olduğunu söyleyen Yavaşçay, “Caminin son cemaat mahfilinde açıklık vardı, o açıklık kapatıldı. Buranın tekrardan eski usule uygun açılması gerekiyor. Caminin ayrıca sokak kısmında birkaç tane sadaka taşı var. Maalesef o sadaka taşları betona gömülmüş durumdadır. Neredeyse yakında kaybolacak. Sadaka taşlarına vatandaşlar zarar veriyor. Bu taşların yüzeye çıkarılıp, koruma altına alınması gerekiyor. Mehmed Ağa'nında kabri caminin bahçesinde bulunmaktadır. 3. Murad döneminde padişahla olan ilişkilerinden dolayı gelebileceği en yüksek mertebe olan Selatin Vakıflarının başına getirilmiştir. Yaptırdığı külliyeye bir de kendisi türbe inşa ettiriyor ve vefat ettikten sonra buraya gömülüyor. Bu caminin inşasına bazı kaynaklarda Mimar Sinan tarafından başlandığı, daha sonra ise öğrencisi olan Davud Ağa tarafından bitirildiği yazıyor. Kesin olarak ise Doğu Kapısı'nın üzerinde bir kitabe bulunmaktadır. Kitabede, banisi ile yaptıran mimar yazıyor. O kişi Davut Ağa'dır. Zaten iki çeşmenin yanına da eklentiler yapılmış. Çeşmelerinde görüntüsünü bozuyor. Çeşmenin kitabesi de günümüze ulaşmamıştır” ifadelerini kullandı.