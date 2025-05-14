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Sadece tekneyle gidilebilen mahalle yıllar sonra yola kavuştu

Şanlıurfa'da 25 yıldır tekneyle ulaşımın sağlandığı Savaşan Mahallesi'ne yıllar sonra yeniden yol yapıldı.

Kaynak: İHA
Sadece tekneyle gidilebilen mahalle yıllar sonra yola kavuştu - Resim: 1

Fırat Nehri üzerinde 2000 yılında yapılan Birecik Barajı'nın su toplamasının ardından Halfeti ilçesiyle birlikte birçok kırsal mahalle sular altında kaldı.

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Sadece tekneyle gidilebilen mahalle yıllar sonra yola kavuştu - Resim: 2

İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede yer alan Savaşan kırsal Mahallesi de kısmen suya gömüldü. 

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Sadece tekneyle gidilebilen mahalle yıllar sonra yola kavuştu - Resim: 3

Yarısı suyun üstünde kalan minaresiyle turistlerin akınına uğrayan Savaşan kırsal Mahallesine ulaşım ise sadece teknelerle sağlanabiliyordu. 

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Sadece tekneyle gidilebilen mahalle yıllar sonra yola kavuştu - Resim: 4

Yaklaşık 25 yıldır kara yolu ulaşımının olmadığı kırsal mahalleye, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir yol açıldı.

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