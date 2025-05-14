Sadece tekneyle gidilebilen mahalle yıllar sonra yola kavuştu
Şanlıurfa'da 25 yıldır tekneyle ulaşımın sağlandığı Savaşan Mahallesi'ne yıllar sonra yeniden yol yapıldı.
Kaynak: İHA
Fırat Nehri üzerinde 2000 yılında yapılan Birecik Barajı'nın su toplamasının ardından Halfeti ilçesiyle birlikte birçok kırsal mahalle sular altında kaldı.
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İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede yer alan Savaşan kırsal Mahallesi de kısmen suya gömüldü.
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Yarısı suyun üstünde kalan minaresiyle turistlerin akınına uğrayan Savaşan kırsal Mahallesine ulaşım ise sadece teknelerle sağlanabiliyordu.
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Yaklaşık 25 yıldır kara yolu ulaşımının olmadığı kırsal mahalleye, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir yol açıldı.
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