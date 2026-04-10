Sağ bacağını kaybetmişti... Kürekle yaşama tutundu, 6 ayda Türkiye şampiyonu oldu

İzmir Kürek Kulübü Kurucusu ve Antrenör Çağlar Tunçay ise "Paralimpik branşa 4 yıl önce Nurşen Şen ile başlamıştık. Paralimpik branş ile ne yapacağımızı bilemezken 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kürekte ilk temsil eden kadın sporcumuz oldu. Bunun ardından biz bu alanda başarı gösterebileceğimizi gördük ve sporcu arayışına girdik. Şimdi de Recep Tula ve Batuhan Taş başladı. Yarışmacılarımızı görünce benim gözlerim parladı. Kondisyon yapıları iyi olmasının yanı sıra istek ve hırslarıyla antrenmanlara başladık. Batuhan çok kısa sürede 2026 Türkiye Salon Kürek Şampiyonası'nda birinci oldu. Bizim göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Üstün başarılar elde etmeye başladı. Artık uluslararası başarı için çalışmaya devam edeceğiz. Başarılı olacağımıza da inanıyorum" dedi.