Sağanak tüm yurdu saracak! Meteoroloji'den 7 kent için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, Türkiye genelin yağışlı bir hava hakim olacak. 11 ilde kuvvetli yağış beklendiğini duyuran Meteoroloji, 7 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre Türkiye, hafta sonuna yağışlı bir sistemin etkisi altında giriyor. Marmara'dan Doğu Anadolu'ya kadar geniş bir alanda etkili olacak yağışlar, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkileyebilir. Yağışların özellikle; Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Mersin, Adana, Hatay çevreleri ile Bingöl, Muş, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin belirli kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 1600 metre üzerindeki yüksek rakımlı yerlerde ise bu yağışlar kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.
Hava sıcaklıklarının, Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiiyor.
Rüzgar genellikle güneyli, Batı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın doğusu, Kıyı Ege'de kuzeyli, İç Anadolu’nun doğusunda güneyli kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği bekleniyor.
METEOROLOJİK UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak çevreleri, Bingöl ve Muş'un güneyi, Mersin, Adana, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların 1600 m rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden; İç Anadolu’nun doğusunda Güneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.