Sağanak tüm yurdu saracak! Meteoroloji'den 7 kent için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre Türkiye, hafta sonuna yağışlı bir sistemin etkisi altında giriyor. Marmara'dan Doğu Anadolu'ya kadar geniş bir alanda etkili olacak yağışlar, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkileyebilir. Yağışların özellikle; Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Mersin, Adana, Hatay çevreleri ile Bingöl, Muş, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin belirli kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 1600 metre üzerindeki yüksek rakımlı yerlerde ise bu yağışlar kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.