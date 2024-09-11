Sağanak yağışlar fena vuracak: Bu illerimizde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahmin raporlarına göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyretse de Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Afyon, İzmir, Manisa, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Kars ve Van'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimleri ile kuzeydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Eskişehir, Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji'den beklenen sağanak yağışlar için yapılan uyarıda "Yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Ayrıca rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.