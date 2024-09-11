Sağanak yağışlar fena vuracak: Bu illerimizde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimleri ile kuzeydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Eskişehir, Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.