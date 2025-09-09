Sağanak yağışlar yok olmaya başlayan göleti yeniden canlandırdı
Kırıkkale'de uzun süren kuraklık nedeniyle çatlaklarla kaplı çorak araziye dönen gölet, sağanağın ardından yeniden dolmaya başladı. Su seviyesinin yüzde 50'den fazlasının yükseldiği gölet, köylüler için adeta umut kaynağı oldu.
Kaynak: İHA
Kırıkkale'de yaşanan kuraklık nedeniyle çatlaklarla kaplı çorak hale gelen Ahılı köyündeki gölet, uzun süren susuzluğun ardından etkili olan sağanak yağışla yeniden dolmaya başladı.
1 / 10
Tarım arazilerini besleyen gölette su seviyesinin yüzde 50'den fazlası yükseldi.
2 / 10
Yaz boyunca derin çatlakların oluştuğu gölet yatağında şimdi su birikintileri yerini aldı.
3 / 10
Göletin yeniden dolması, hem tarımsal sulama için hem de köy halkının gelecekteki su ihtiyacı için umut oldu.
4 / 10