  4. Sağanak yağışlar yok olmaya başlayan göleti yeniden canlandırdı

Kırıkkale'de uzun süren kuraklık nedeniyle çatlaklarla kaplı çorak araziye dönen gölet, sağanağın ardından yeniden dolmaya başladı. Su seviyesinin yüzde 50'den fazlasının yükseldiği gölet, köylüler için adeta umut kaynağı oldu.

Kaynak: İHA
Sağanak yağışlar yok olmaya başlayan göleti yeniden canlandırdı - Resim: 1

Kırıkkale'de yaşanan kuraklık nedeniyle çatlaklarla kaplı çorak hale gelen Ahılı köyündeki gölet, uzun süren susuzluğun ardından etkili olan sağanak yağışla yeniden dolmaya başladı. 

Sağanak yağışlar yok olmaya başlayan göleti yeniden canlandırdı - Resim: 2

Tarım arazilerini besleyen gölette su seviyesinin yüzde 50'den fazlası yükseldi.

Sağanak yağışlar yok olmaya başlayan göleti yeniden canlandırdı - Resim: 3

Yaz boyunca derin çatlakların oluştuğu gölet yatağında şimdi su birikintileri yerini aldı. 

Sağanak yağışlar yok olmaya başlayan göleti yeniden canlandırdı - Resim: 4

Göletin yeniden dolması, hem tarımsal sulama için hem de köy halkının gelecekteki su ihtiyacı için umut oldu.

