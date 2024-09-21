Sağanak yağışlara dikkat: Sel, su baskınları, yıldırım düşmesi bekleniyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre sağanak yağışlar yurt geneline yayılıyor... Türkiye'de Ege Bölgesi hariç tüm illerimizde etkili olacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne, Kırklareli hariç), İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Sinop çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzeykesimleri, Kastamonu kıyıları, Kırklareli kıyıları, Tekirdağ'ın Saray ve Çerkezköy ilçeleri, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu, Erzurum'un güneyi ve Hakkari'nin doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan şiddetli yağış uyarısında "Yağışların Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Sinop çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimleri, Kastamonu kıyıları, Kırklareli kıyıları, Tekirdağ'ın Saray ve Çerkezköy ilçeleri, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu, Erzurum'un güneyi ve Hakkari'nin doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Hava sıcaklıkların; Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.