Sağanak yağışlara dikkat: Sel, su baskınları, yıldırım düşmesi bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne, Kırklareli hariç), İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.