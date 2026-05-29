Saitabat Şelalesi 10 yıl sonra kuraklıktan kurtulup eski ihtişamına kavuştu
Bursa'nın doğa harikası Saitabat Şelalesi, Uludağ'daki karların erimesiyle 10 yıl aradan sonra en yüksek su seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz yıllarda kuruma noktasına gelen şelale, şimdilerde gürül gürül akan sularıyla görsel bir şölen sunuyor.
Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Derekızık Mahallesi sınırlarında yer alan ve Marmara Bölgesi'nin en önemli eko-turizm rotalarından biri olan Saitabat Şelalesi, eski ihtişamlı günlerine geri döndü. Uludağ'ın eteklerindeki derin kanyonlardan beslenerek yaklaşık 5 metre yükseklikten dökülen şelale, son yıllarda küresel iklim değişiklikleri ve yetersiz yağışlar nedeniyle adeta kuruma noktasına gelmiş, su akışı parmak kalınlığına kadar düşmüştü.
Ancak bu yıl doğa, Saitabat'a adeta yeniden hayat verdi. Kış ve ilkbahar aylarında Uludağ zirvelerinde etkili olan yoğun kar yağışının hızla erimesi, şelalenin su debisini son 10 yılın en yüksek, rekor seviyesine taşıdı.
Şelalenin gürül gürül akan serin suları, sadece doğanın değil, bölge turizminin de can suyu oldu. Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği İdari İşler Sorumlusu Kemal Akçay'ın aktardığına göre; son 10 yıldır görülmeyen bu güçlü akıntı, yaz ayları boyunca kesintisiz devam edecek bir canlılığın müjdecisi. Bu eşsiz doğal canlanma, İstanbul, Ankara ve Trakya başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerin bölgeye akın etmesini sağlarken, yerel esnafın da yüzünü güldürüyor. Tekirdağ'dan gelen bir ailenin "Uludağ'daki karın bu muazzam şelaleye dönüşümüne hayran kaldık, bu güzellik kesinlikle korunmalı" şeklindeki sözleri, ziyaretçilerin yaşadığı şaşkınlık ve hayranlığı özetler nitelikte.
Saitabat Şelalesi'ne yapılacak bir ziyaret, sadece fotoğraf çekmekten ibaret değil; tam anlamıyla bir doğa terapisidir. Şelale çevresinde sunulan serpme yöresel köy kahvaltıları, akarsuyun serinliğinde yetiştirilen taze alabalık menüleri, doğa yürüyüşü parkurları ve atlı safari gibi aktiviteler, günübirlik tatilciler için kusursuz bir hafta sonu alternatifi oluşturuyor. Doğanın bu muhteşem geri dönüşüne tanıklık etmek ve Uludağ'ın tertemiz havasını solumak isteyen okurlarımızın, su seviyesi rekor düzeydeyken bu görsel şöleni kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz.