Saitabat Şelalesi 10 yıl sonra kuraklıktan kurtulup eski ihtişamına kavuştu

Şelalenin gürül gürül akan serin suları, sadece doğanın değil, bölge turizminin de can suyu oldu. Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği İdari İşler Sorumlusu Kemal Akçay'ın aktardığına göre; son 10 yıldır görülmeyen bu güçlü akıntı, yaz ayları boyunca kesintisiz devam edecek bir canlılığın müjdecisi. Bu eşsiz doğal canlanma, İstanbul, Ankara ve Trakya başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerin bölgeye akın etmesini sağlarken, yerel esnafın da yüzünü güldürüyor. Tekirdağ'dan gelen bir ailenin "Uludağ'daki karın bu muazzam şelaleye dönüşümüne hayran kaldık, bu güzellik kesinlikle korunmalı" şeklindeki sözleri, ziyaretçilerin yaşadığı şaşkınlık ve hayranlığı özetler nitelikte.