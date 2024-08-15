Sakarya Üniversitesi'nde depremin sarsıntısını yarı yarıya düşüren cihaz üretildi
Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ), deprem sırasında sarsıntıyı yüzde 35-65 arasında azaltan "U- tüplü deprem sönümleyici" cihaz üretildi.
Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması dolayısıyla afetlerin yıkıcı etkisini azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdüren SAÜ akademisyenleri, İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Türk Alman ve Gebze Teknik üniversitelerinin katkılarıyla yaklaşık 3 yıl önce proje hazırladı.
TÜBİTAK tarafından desteklenen proje doğrultusunda SAÜ'deki Araştırma Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (SARGEM) Sarsma Tablası Laboratuvarı'nda geliştirilen "U- tüplü deprem sönümleyici (ayarlı sıvı kolon sönümleyici)" cihazı, deprem sırasında binaların ağır hasar almasını ve yıkılmasını engellemek amacıyla sarsıntıyı, şiddetin boyutuna ve karakterine göre azaltıyor.
İlk testlerde cihazla sarsıntıyı yüzde 35-65 arasında azaltmayı başaran akademisyenler, binaların çatısına konulan cihazı geliştirerek yıl sonunda kullanıma sokmayı planlıyor.
Proje yürütücüsü İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahsin Engin, cihazın deprem titreşimi sonucunda ortaya çıkan sarsıntıyı azalttığını söyledi.