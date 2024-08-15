Sakarya Üniversitesi'nde depremin sarsıntısını yarı yarıya düşüren cihaz üretildi

TÜBİTAK tarafından desteklenen proje doğrultusunda SAÜ'deki Araştırma Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (SARGEM) Sarsma Tablası Laboratuvarı'nda geliştirilen "U- tüplü deprem sönümleyici (ayarlı sıvı kolon sönümleyici)" cihazı, deprem sırasında binaların ağır hasar almasını ve yıkılmasını engellemek amacıyla sarsıntıyı, şiddetin boyutuna ve karakterine göre azaltıyor.