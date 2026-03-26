Sakarya'da akılalmaz olay: Dev gölet aniden yok oldu; balıklar ortada kaldı, sular 1 km öteden çıktı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Dımbazlar Göleti'ndeki su, daha önce kapatılan mağara ağzının bilinmeyen nedenle yeniden açılması ile bir anda boşaldı. Göletteki su yer altına girip 1 kilometre ötedeki dere yatağından yüzeye çıkarken, bazı balıklar açıkta kaldı.