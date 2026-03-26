Sakarya'da akılalmaz olay: Dev gölet aniden yok oldu; balıklar ortada kaldı, sular 1 km öteden çıktı
Sakarya'da doğanın sıra dışı ve bir o kadar da ürkütücü bir oyunu yaşandı. Yıllar önce insan eliyle kapatılan bir mağara ağzının kendiliğinden açılması, Dımbazlar Göleti’ni adeta bir küvete dönüştürerek saniyeler içinde boşalttı. Göletin zemini bir anda yutulurken, suyun 1 kilometre öteden yüzeye çıkması bölge halkında büyük şaşkınlık yarattı.
Kaynak: DHA
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Dımbazlar Göleti'ndeki su, daha önce kapatılan mağara ağzının bilinmeyen nedenle yeniden açılması ile bir anda boşaldı. Göletteki su yer altına girip 1 kilometre ötedeki dere yatağından yüzeye çıkarken, bazı balıklar açıkta kaldı.
Kaynarca'ya bağlı Güven Mahallesi'nde bir mağaranın ağzı, tarihi bilinmeyen bir çeşmenin suyunu bulandırdığı gerekçesiyle vatandaşlar tarafından taşlarla kapatıldı.
Bölgede biriken sularla bir gölet oluştu. Halk arasında 'küçük gölet' olarak bilinen gölete, Dımbızlar Göleti ismi verildi..
Dımbızlar Göleti'nin zemininde bulunan ve yıllar önce kapatılan mağara ağzı, dün bilinmeyen nedenle yeniden açıldı.
