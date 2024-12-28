Sakat kalan köpeğini yürüteç ile hayata bağladı
Ordu'da bir oto tamircisi, minibüsün çarpması sonucu omurgası kırılan ve arka bacakları tutmayan köpeğini, yaptırdığı 4 tekerlekli yürüteç ile yeniden hayata bağladı.
Samsun'daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hayvan Hastanesi'ne götürülen köpek ameliyat edilse de yürüme fonksiyonu geri gelmedi.
Çok sayıda farklı köpeğin bakımını üstlenen Canlı, köpeği için demirden 4 tekerlekli yürüteç yaptırdı. 15 aylık köpek, bu sayede yeniden yürümeye başladı.
Şakir Canlı, "Bunun en büyük ilacı sevgi, bu bizim kızımın, haftanın her günü beraberiz, akşamları iş yerinde kalıyor, sabah saatlerinde beni karşılıyor. Çeşitli bakımları ve pansumanları var, benim toplamda 7 köpeğim var ve hepsi sokak köpeği. Bu köpeğe sabah saatlerinde bir servis aracı vurup, bir şey olmamış gibi kaçtı. omurilik ameliyatı yaptırdım, bir sene önce 35 bin liraydı, herkes o kadar para verilmeyeceğini söyledi. Ama şu anda buna değdi, ayağını hissedebiliyor. Biz sevgiyi eksik etmiyoruz, gittiğim her yere götürüyorum. Bu yıl hayatında ilk defa kar bile gördü. İnşallah kendini kurtarır" ifadelerini kullandı.
Canlı, insanların sokak hayvanları konusunda biraz daha bilinçli olması gerektiğini sözlerine ekledi.