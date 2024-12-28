Sakat kalan köpeğini yürüteç ile hayata bağladı

Şakir Canlı, "Bunun en büyük ilacı sevgi, bu bizim kızımın, haftanın her günü beraberiz, akşamları iş yerinde kalıyor, sabah saatlerinde beni karşılıyor. Çeşitli bakımları ve pansumanları var, benim toplamda 7 köpeğim var ve hepsi sokak köpeği. Bu köpeğe sabah saatlerinde bir servis aracı vurup, bir şey olmamış gibi kaçtı. omurilik ameliyatı yaptırdım, bir sene önce 35 bin liraydı, herkes o kadar para verilmeyeceğini söyledi. Ama şu anda buna değdi, ayağını hissedebiliyor. Biz sevgiyi eksik etmiyoruz, gittiğim her yere götürüyorum. Bu yıl hayatında ilk defa kar bile gördü. İnşallah kendini kurtarır" ifadelerini kullandı.