Sakın ''ne güzel çocuklar balık tutuyor'' demeyin... Öyle bir detay var ki...
Kütahya'dan doğup Uşak ve Manisa’dan geçerek İzmir'in Foça ilçesinden Ege Denizi'ne dökülen 401 kilometrelik Gediz Nehri, iklim değişikliğine bağlı kuraklık, aşırı sıcaklık ve yağış azlığı nedeniyle kuruma noktasına gelirken öğrenciler, kuraklığa dikkat çekmek amacıyla boş nehir yatağına olta attı.
İklim değişikliğine bağlı kuraklık, aşırı sıcaklık ve yağış azlığı Türkiye genelinde göl, baraj ve nehirlerdeki su seviyesini düşürdü.
Kütahya'dan doğarak Uşak ve Manisa illerinden geçip İzmir'in Foça ilçesinden Ege Denizi'ne dökülen 401 kilometrelik Gediz Nehri'nde, özellikle Manisa'nın Salihli ilçesindeki Demirköprü Barajı'ndan sonraki bölümlerde su akışı tamamen durdu.
Manisa'nın Salihli, Turgutlu, Ahmetli ilçelerinden İzmir'in Menemen ilçesine kadar, 1 milyon 350 bin dekar tarım alanını sulayan nehir kurumaya yüz tutarken, Salihli ilçesindeki Adala Nergis Demet Ortaokulu öğrencileri kuruyan nehirde farkındalık etkinliği yaptı.
Öğrenciler, 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Saygılıyım' projesi kapsamında boş kalan nehir yatağına olta attı.
