Sakın ''ne güzel çocuklar balık tutuyor'' demeyin... Öyle bir detay var ki...

Manisa'nın Salihli, Turgutlu, Ahmetli ilçelerinden İzmir'in Menemen ilçesine kadar, 1 milyon 350 bin dekar tarım alanını sulayan nehir kurumaya yüz tutarken, Salihli ilçesindeki Adala Nergis Demet Ortaokulu öğrencileri kuruyan nehirde farkındalık etkinliği yaptı.