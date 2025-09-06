Sakin Şehir'in incisi Karagöl'e giden hayran kalıyor
Artvin'in ''Sakin Şehir'' unvanlı Şafşat ilçesindeki Karagöl-Sahara Milli Parkı, görenleri hayran bırakıyor.
Kaynak: İHA
Karadeniz'in gözde turizm rotalarından biri olan Karagöl-Sahara Milli Parkı, hafta sonunda çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, soluğu Karagöl'de aldı.
1 / 7
Sahara Milli Parkı içerisinde yer alan, ladin ve çam ağaçları arasında kalp şeklindeki görünümüyle dikkat çeken Karagöl, fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası oldu.
2 / 7
Günlük yaşamın stresinden uzaklaşmak isteyen ziyaretçiler, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte göl çevresinde yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkardı.
3 / 7
Ziyaretçilerden Kader Keskin, Hakkâri'den geldiğini belirterek, "Benim için burada olmak çok güzel bir deneyim. Buranın muhteşem bir doğası var. Herkese gelip görmesini tavsiye ediyorum" dedi.
4 / 7