Sakin Şehir'in incisi Karagöl'e giden hayran kalıyor

Artvin'in ''Sakin Şehir'' unvanlı Şafşat ilçesindeki Karagöl-Sahara Milli Parkı, görenleri hayran bırakıyor.

Kaynak: İHA
Karadeniz'in gözde turizm rotalarından biri olan Karagöl-Sahara Milli Parkı, hafta sonunda çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, soluğu Karagöl'de aldı.

Sahara Milli Parkı içerisinde yer alan, ladin ve çam ağaçları arasında kalp şeklindeki görünümüyle dikkat çeken Karagöl, fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası oldu. 

Günlük yaşamın stresinden uzaklaşmak isteyen ziyaretçiler, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte göl çevresinde yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkardı.

Ziyaretçilerden Kader Keskin, Hakkâri'den geldiğini belirterek, "Benim için burada olmak çok güzel bir deneyim. Buranın muhteşem bir doğası var. Herkese gelip görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

