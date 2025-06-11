Sapanca Gölü'nün derinliklerinde yatan uçak 53 yıl sonra görüntülendi

Coşkun, bu enkazlardan sadece foto keşif uçağının yerinin tespit edilerek görüntülenebildiğini ifade etti. 1972 yılında Sapanca Gölü’ne düşen foto keşif uçağının kanat kısmının çok belirgin şekilde görüldüğünü, ancak yaklaşık 50 metre uzağındaki gövde kısmının ise yoğun bir midye tabakasıyla kaplanmış durumda olduğunun bilgisini verdi. Sahilden 200 metre açıkta ve 8 metre derinlikteki uçak parçalarının aradan 53 yıl geçmesine rağmen korozyondan çok fazla etkilenmediğini de ifade eden Coşkun, derin izler ve acılar bırakan diğer kazaların enkazlarının da Sapanca Gölü'nün sessiz tanıkları olarak keşfedilmeyi beklediğini söyledi.

Tarihsel kayıtlara göre ilk kaza, 9 Eylül 1942 tarihinde eğitim uçuşu sırasında meydana geldi ve göle düşen uçakta 3 askeri personel şehit oldu. Bu trajik olay, gölde yaşanan kazaların ilki olarak kayıtlara geçti.