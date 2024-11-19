Saray'da hırsız var... İngiltere Prensi uyurken sarayı soydular
İngiltere Prensi William, eşi Kate Middleton ve 3 çocuklarıyla uyurken Windsor Kalesi’ne iki maskeli hırsızın girdiği ortaya çıktı. Hırsızlar aranıyor.
The Sun gazetesinin haberine göre prens ve ailesi hırsızlık gerçekleşirken kalenin yakınındaki evlerinde uyuyorlardı.
1 / 8
Britanya basınındaki haberlere göre Kral 3’üncü Charles ve eşi Kraliçe Camilla’nın olay sırasında kalede olmadığı belirtildi. Prens ve ailesiyse kalenin bir parçası olan ‘Adelaide’ isimli yazlık evdeydi.
2 / 8
Yerel emniyet yetkilileri, polise başkent Londra’nın batısındaki Windsor’daki Kraliyet Mülkü’de 13 Ekim gece yarısından hemen önce hırsızlık ihbarı yapıldığı bilgisini verdi.
3 / 8
Buna göre şüpheliler çiftlik binasına girerek bir adet siyah Izuzu marka araçla kırmızı bir ATV tipi aracı çaldı.
4 / 8