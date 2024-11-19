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Saray'da hırsız var... İngiltere Prensi uyurken sarayı soydular

İngiltere Prensi William, eşi Kate Middleton ve 3 çocuklarıyla uyurken Windsor Kalesi’ne iki maskeli hırsızın girdiği ortaya çıktı. Hırsızlar aranıyor.

Saray'da hırsız var... İngiltere Prensi uyurken sarayı soydular - Resim: 1

The Sun gazetesinin haberine göre prens ve ailesi hırsızlık gerçekleşirken kalenin yakınındaki evlerinde uyuyorlardı.

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Saray'da hırsız var... İngiltere Prensi uyurken sarayı soydular - Resim: 2

Britanya basınındaki haberlere göre Kral 3’üncü Charles ve eşi Kraliçe Camilla’nın olay sırasında kalede olmadığı belirtildi. Prens ve ailesiyse kalenin bir parçası olan ‘Adelaide’ isimli yazlık evdeydi.

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Saray'da hırsız var... İngiltere Prensi uyurken sarayı soydular - Resim: 3

Yerel emniyet yetkilileri, polise başkent Londra’nın batısındaki Windsor’daki Kraliyet Mülkü’de 13 Ekim gece yarısından hemen önce hırsızlık ihbarı yapıldığı bilgisini verdi.

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Saray'da hırsız var... İngiltere Prensi uyurken sarayı soydular - Resim: 4

Buna göre şüpheliler çiftlik binasına girerek bir adet siyah Izuzu marka araçla kırmızı bir ATV tipi aracı çaldı. 

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