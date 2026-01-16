  1. Anasayfa
  4. Şehir merkezinde sürpriz misafir: Evlerin dibine kadar geldi!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yerleşim yerine inen tilki, evlerin bahçe duvarlarının üstünde gezerken görüntülendi.

Kaynak: DHA
Şehir merkezinde sürpriz misafir: Evlerin dibine kadar geldi! - Resim: 1

Süleymaniye Mahallesi'ndeki evlerin bahçe duvarlarının üstünde gezen tilki, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

Şehir merkezinde sürpriz misafir: Evlerin dibine kadar geldi! - Resim: 2

Görüntülerde; tek katlı yapının çatısından bahçe duvarına atlayan tilkinin, bir evin bahçesine girdiği, bir süre sonra çıkıp, başka bir evin bahçe duvarının üstünde gezdiği görüldü.

Şehir merkezinde sürpriz misafir: Evlerin dibine kadar geldi! - Resim: 3

Çevredekilerden ürken tilki, bir süre sonra gözden kaybolurken; görüntülere çatının üstünde tilkiyi seyreden bir kedi de yansıdı. (DHA)

Şehir merkezinde sürpriz misafir: Evlerin dibine kadar geldi! - Resim: 4
