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Şehir şehir gezen dilencinin üzerinden bir servet çıktı

Trenle gezerek gittiği şehirlerde dilenerek para toplayan bir kişi Konya'da yakalandı. Gezgin dilencinin üzerinden çıkan paralar ise zabıtaları şaşkına çevirdi.

Kaynak: İHA
Şehir şehir gezen dilencinin üzerinden bir servet çıktı - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tren garı çevresinde bir şahsın dilendiği ihbarı üzerine harekete geçti.

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Şehir şehir gezen dilencinin üzerinden bir servet çıktı - Resim: 2

İhbarı değerlendiren zabıta ekipleri, 37 yaşındaki H.M.'yi yakalayarak Zabıta Müdürlüğüne götürdü. Meram Zabıtası Muhacir Pazarı Karakoluna götürülen dilencinin üzerini arayan zabıtalar, karşılaştıkları manzara ile şaşkına döndü.

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Şehir şehir gezen dilencinin üzerinden bir servet çıktı - Resim: 3

İstanbul'dan yola çıktığı ve trenle şehir şehir dolaşarak vatandaşlardan para topladığı ortaya çıkan dilenci H.M.'nin üzerinden bir miktar dolar, euro ve 13 bin 600 lira para çıktı.

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Şehir şehir gezen dilencinin üzerinden bir servet çıktı - Resim: 4

Ekipleri şaşkına çeviren dilencinin daha önce de yakalanmasına rağmen vatandaşlardan para toplamaya devam ettiği öğrenildi. Dilenci H.M. gerekli işlemlerin ardından Meram Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde şehirden ayrıldı.

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