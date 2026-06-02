Şehri bırakıp köye yerleşen çift, KOP desteğiyle hem iş, hem ev, hem de yeni bir yaşam sahibi oldu!

Kovid-19 salgınının getirdiği metropol yorgunluğundan uzaklaşmak isteyen Ankaralı Gökhan ve Gül Akyol çifti, aldıkları radikal bir kararla Bahadın'a yerleşerek yepyeni bir hayata adım attı. İlk etapta 4 dönümlük alanda domates üretimiyle tarım sektörüne giriş yapan ve başarılı olan çift, ardından KOP (Konya Ovası Projesi) desteklerinden faydalanarak organik çilek üretimine yöneldi. Bir süre önce yaşanan sel felaketinde bahçelerinden birini kaybetmelerine rağmen üretimden vazgeçmeyen Akyol çifti, bugün hiçbir kimyasal ilaç kullanmadan yetiştirdikleri çileklerle hem bölge halkına örnek oluyor hem de şehirde yıllarca çalışarak kazanamayacakları ekonomik refaha ulaşıyor.