Şemsiyeleri hazırlayın: Çok sayıda ilimiz için sağanak yağış bekleniyor...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyretse de çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, İç Anadolu'nun batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Göller yöresi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Osmaniye, Antalya’nın iç kesimleri, Hatay'ın kıyıları ile Gaziantep çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin’in kuzey kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun batı ve iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.
15 - 21 Temmuz tarihleri arası Türkiye geneli hava tahmin haritaları...