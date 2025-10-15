Şemsiyeleri hazırlayın! Günlerce sürecek yağış geliyor

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından haftalık meteoroloji verilerini paylaştı.

Şen, şunları söyledi:

"Marmara'nın batı bölgelerinde İç Anadolu, Ege Bölgesi ve Akdeniz'de sıcaklıklar Eylül ayında ortalamanın 2-3 derece üzerinde geçti. Ekim ayı da böyle gidecek gibi gözüküyor. Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde. Bu hafta sonu cuma ve cumartesi çok güzel bir hava var Türkiye'de, bir bahar havası. Sıcaklıklar İstanbul'da yüksek; 22 derece. Ankara'da da 20 dereceyi geçecek. Erzurum'da 20, Malatya'da 25 dereceye varacak sıcaklıklar var. Akdeniz'de 27-28 derece yaz havası devam ediyor. İzmir ise hala 25 derece civarında.