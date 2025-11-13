Sevilen dizinin çekildiği ilimizde turizm rekoru: 3.5 milyon kişi ziyaret etti!

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Uzak Şehir' dizisi de Mardin'in tanıtımına önemli katkılar sağladı. Kentte çekilen dizinin etkisiyle turist yoğunluğu tüm mevsimlere yayılırken, restoranlarda sunulan yöresel lezzetler de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Geçen yıl 900 bini konaklamalı 3 milyon kişinin ziyaret ettiği tarihi kenti, yılın ilk 10 ayında 950 bini konaklamalı 3,5 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret etti.