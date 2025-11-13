Sevilen dizinin çekildiği ilimizde turizm rekoru: 3.5 milyon kişi ziyaret etti!
Medeniyetler şehri Mardin, turizmde rekor kırdı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinin de katkısıyla turist akınına uğrayan tarihi kenti, yılın ilk 10 ayında 950 bini konaklamalı 3,5 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Tarihi ve tescilli yapılarıyla ilgi gören, farklı din, dil ve kültürden insanların hoşgörüyle, kardeşçe yaşadığı kentte, artık yılın her mevsiminde turizm hareketliliği yaşanıyor. Mardin Kalesi'nin eteklerindeki 'Eski Mardin' olarak bilinen sit alanındaki yapılar, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor.
Camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taş işçiliğiyle öne çıkan kentte 22 bin yatak kapasiteli 60'ın üzerinde otel hizmet verirken, yeni otel ve konak yatırımları da artış gösterdi.
Dara Antik Kenti, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi ve Deyrulzafaran Manastırı başta olmak üzere birçok tarihi ve kültürel mekan, her yıl binlerce ziyaretçiye kapılarını açıyor.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Uzak Şehir' dizisi de Mardin'in tanıtımına önemli katkılar sağladı. Kentte çekilen dizinin etkisiyle turist yoğunluğu tüm mevsimlere yayılırken, restoranlarda sunulan yöresel lezzetler de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Geçen yıl 900 bini konaklamalı 3 milyon kişinin ziyaret ettiği tarihi kenti, yılın ilk 10 ayında 950 bini konaklamalı 3,5 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret etti.