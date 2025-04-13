Sezonun ilk kirazı kilosu 3 bin 500 TL'den satıldı

46 bin ton kiraz üretimi ile Türkiye'de 2'nci sırada olduklarını belirten Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, “Kuzey Yarım Küre'nin ilk kirazının 13 Nisan itibarıyla gerçekleştiriyoruz. Yaşadığımız zirai don afetleri hakikaten tüm ülkede çiftçilerimizi olduğu gibi bakanlık olarak bizleri de derinden üzdü. Bir yandan da üretim devam ediyor. İnşallah en kısa sürede zirai don afetinin yaraları da sarılacak. 2 bin 800 binden fazla kiraz ağacı varlığına sahip olan bir ildeyiz. 46 bin ton ürün üretimi ve alan bakımından Türkiye'de 2'nci sıradayız ama erkencilik anlamında bizim kirazımızı daha anlamlı hale getiriyor. İhracatta da talep konusu ediyor. İnşallah bereketli bir sezon geçireceğiz. Dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edeceğiz" diye konuştu.