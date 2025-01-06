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  4. Shrek severler yasta: Shrek'in ''kankası'' eşeğin modeli hayatını kaybetti

Shrek severler yasta: Shrek'in ''kankası'' eşeğin modeli hayatını kaybetti

Shrek filmlerindeki eşek karakterinin model alındığı Perry 30 yaşında öldü.

Shrek severler yasta: Shrek'in ''kankası'' eşeğin modeli hayatını kaybetti - Resim: 1

İlk filmi 2001 yılında yayımlandığında bu dev yeşil sevimli canavar ve arkadaşlarının hikayelernde  Shrek ve Fiona kadar hayran kitlesi kazanan karakterlerden biri de şüphesiz Eşek (Donkey) olmuştu.

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Shrek severler yasta: Shrek'in ''kankası'' eşeğin modeli hayatını kaybetti - Resim: 2

Ünlü Shrek karakteri Donkey'in aslında gerçek hayatta da Perry adlı bir eşekle modellendiği ortaya çıkmıştı.

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Shrek severler yasta: Shrek'in ''kankası'' eşeğin modeli hayatını kaybetti - Resim: 3

1994'te New York'ta doğan minyatür bir eşek olan Perry'den kötü bir haber geldi.

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Shrek severler yasta: Shrek'in ''kankası'' eşeğin modeli hayatını kaybetti - Resim: 4

Sahibinin yaptığı açıklamaya göre Perry 30 yaşında öldü.

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