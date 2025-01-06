Shrek severler yasta: Shrek'in ''kankası'' eşeğin modeli hayatını kaybetti
Shrek filmlerindeki eşek karakterinin model alındığı Perry 30 yaşında öldü.
İlk filmi 2001 yılında yayımlandığında bu dev yeşil sevimli canavar ve arkadaşlarının hikayelernde Shrek ve Fiona kadar hayran kitlesi kazanan karakterlerden biri de şüphesiz Eşek (Donkey) olmuştu.
1 / 7
Ünlü Shrek karakteri Donkey'in aslında gerçek hayatta da Perry adlı bir eşekle modellendiği ortaya çıkmıştı.
2 / 7
1994'te New York'ta doğan minyatür bir eşek olan Perry'den kötü bir haber geldi.
3 / 7
Sahibinin yaptığı açıklamaya göre Perry 30 yaşında öldü.
4 / 7