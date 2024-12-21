Sibirya soğukları bir şehri esir aldı: Termometreler eksi 23,3'ü gösterdi
Türkiye'nin en soğuk noktası eksi 23,3 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesi oldu.
Ardahan eksi 23,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Göle'yi, sıfırın altında 20,6 dereceyle aynı ilçenin Yavuzlar köyü, 19,5 dereceyle de Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Pazarsu köyü takip etti.
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Dondurucu soğukların etkili olduğu Göle ilçesinde, ağaçlar kırağıyla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu.
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Yol ve kaldırımların buzla kaplandığı ilçede araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
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