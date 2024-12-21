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Sibirya soğukları bir şehri esir aldı: Termometreler eksi 23,3'ü gösterdi

Türkiye'nin en soğuk noktası eksi 23,3 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesi oldu.

Sibirya soğukları bir şehri esir aldı: Termometreler eksi 23,3'ü gösterdi - Resim: 1

Ardahan eksi 23,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu.

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Sibirya soğukları bir şehri esir aldı: Termometreler eksi 23,3'ü gösterdi - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Göle'yi, sıfırın altında 20,6 dereceyle aynı ilçenin Yavuzlar köyü, 19,5 dereceyle de Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Pazarsu köyü takip etti.

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Sibirya soğukları bir şehri esir aldı: Termometreler eksi 23,3'ü gösterdi - Resim: 3

Dondurucu soğukların etkili olduğu Göle ilçesinde, ağaçlar kırağıyla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

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Sibirya soğukları bir şehri esir aldı: Termometreler eksi 23,3'ü gösterdi - Resim: 4

Yol ve kaldırımların buzla kaplandığı ilçede araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

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