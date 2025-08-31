Sıcak havaya sağanak molası: 6 ilde yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 il için sağanak ve görültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Marmara'nın kuzeybatısı ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 31 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında beklenen hava durumuna ilişkin raporuna göre, hava sıcaklılarının iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İşte 5 günlük haritalı hava durumu...
31 AĞUSTOS PAZAR HAVA DURUMU