Sıcak havaya sağanak molası: 6 ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Marmara'nın kuzeybatısı ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.