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Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular soluğu burada aldı

İstanbul'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla, vatandaşlar sahillere akın etti.

Kaynak: DHA
Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular soluğu burada aldı - Resim: 1

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, vatandaşları sokağa döktü.

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Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular soluğu burada aldı - Resim: 2

Pazar günü havanın güneşli olmasını fırsat bilenler, sahilleri ve parkları doldurdu.

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Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular soluğu burada aldı - Resim: 3

Kimileri sahilde spor yaparken, kimileri ailece deniz kenarında yürüyüp güzel havanın tadını çıkardı.

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Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular soluğu burada aldı - Resim: 4

Aileler çocuklarıyla eğlenerek güzel bir gün geçirdi. Hava sıcaklığının Kadıköy'de 26 dereceye ulaştığı görüldü.

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