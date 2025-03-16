Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular soluğu burada aldı
İstanbul'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla, vatandaşlar sahillere akın etti.
Kaynak: DHA
İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, vatandaşları sokağa döktü.
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Pazar günü havanın güneşli olmasını fırsat bilenler, sahilleri ve parkları doldurdu.
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Kimileri sahilde spor yaparken, kimileri ailece deniz kenarında yürüyüp güzel havanın tadını çıkardı.
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Aileler çocuklarıyla eğlenerek güzel bir gün geçirdi. Hava sıcaklığının Kadıköy'de 26 dereceye ulaştığı görüldü.
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