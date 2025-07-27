Sıcaklar bunalttı, İstanbul Boğazı halk plajına döndü

Esenler'den Bebek Sahili'ne serinlemek için geldiğini söyleyem Cihan A., "Esenler'den geliyoruz arkadaşlar ile beraber. Buranın denizi temiz ve ortam çok güzel olduğu için hep burayı tercih ediyoruz. Serinlemek için denize giriyoruz bizim içinde iyi oluyor. Mahalleden arkadaşlarımızla beraber geldik her sene garanti her hafta sonu buraya burada vakit geçiririz. Geçen seneye göre daha bir yoğunluk var. İnsanlar aileleriyle geliyor. Biz de ailelerimizle geliyoruz" dedi.