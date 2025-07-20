Sıcaklık 40 dereceye çıktı; kent hayalet şehre döndü!
İzmir'de hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerine çıkarken, kent merkezinde en yüksek sıcaklık 40 dereceyi buldu. İzmir'in en işlek noktalarından olan Kordon'un ise boş kaldığı görüldü.
Kaynak: DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 19 Temmuz Cumartesi gününden başlayarak artacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiğini duyurdu.
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Bunaltıcı sıcağın yaşandığı ve nemin yüksek olduğu şehir merkezindeki en yüksek sıcaklık 40 dereceye kadar çıktı.
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Sıcak havada ise İzmir'in en işlek alanı olan Kordon'un ise boş kaldığı görüldü.
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Dışarıya çıkma durumunda kalan vatandaşlar ise ağaç gölgelerini ve deniz kenarlarını tercih etti.
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