Sıcaktan bunalan inşaat işçilerinin serinleme yöntemi herkesi güldürdü
Elazığ’da sıcaktan bunalan inşaat işçileri, kepçenin küreğini havuza çevirdi. Su dolu küreğe binen işçiler serinlemenin keyfini yaşadı.
Kaynak: İHA
Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği Elazığ’da vatandaşlar serinlemenin yöntemlerini arıyor.
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Sıcaklıklardan en çok etkilenenler arasında bulunan inşaat işçileri ise serinlemek için farklı bir yol buldu.
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İşçiler, kepçenin küreğini su ile doldurarak havuza çevirdi.
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Su dolu kepçeye binen işçiler serinlemenin keyfini yaşadı.
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