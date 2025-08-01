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Sıcaktan bunalan inşaat işçilerinin serinleme yöntemi herkesi güldürdü

Elazığ’da sıcaktan bunalan inşaat işçileri, kepçenin küreğini havuza çevirdi. Su dolu küreğe binen işçiler serinlemenin keyfini yaşadı.

Kaynak: İHA
Sıcaktan bunalan inşaat işçilerinin serinleme yöntemi herkesi güldürdü - Resim: 1

Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği Elazığ’da vatandaşlar serinlemenin yöntemlerini arıyor. 

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Sıcaktan bunalan inşaat işçilerinin serinleme yöntemi herkesi güldürdü - Resim: 2

Sıcaklıklardan en çok etkilenenler arasında bulunan inşaat işçileri ise serinlemek için farklı bir yol buldu.

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Sıcaktan bunalan inşaat işçilerinin serinleme yöntemi herkesi güldürdü - Resim: 3

İşçiler, kepçenin küreğini su ile doldurarak havuza çevirdi. 

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Sıcaktan bunalan inşaat işçilerinin serinleme yöntemi herkesi güldürdü - Resim: 4

Su dolu kepçeye binen işçiler serinlemenin keyfini yaşadı.

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