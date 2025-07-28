Sıcaktan bunalan İstanbullulara müjdeli haber
Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürürken, İstanbulluların beklediği haber geldi. Çarşamba günü itibariyle sıcaklıkların azalması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, yurdu saran sıcak hava dalgasının etkisi azalacak. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkların hafta sonuna kadar azalması, Karadeniz, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor.
Öte yandan NTV canlı yayınında bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, megakentte hava sıcaklığının yarından itibaren mevsim normallerine doğru gerileyeceğini söyledi.
İstanbul'da nemin etkisiyle bugünkü sıcaklıkların ilçe ilçe değişkenlik göstereceğini kaydeden Çalışkan, "Denizden uzak olan yerlerde sıcaklıklar daha yüksek olacak." dedi.
İSTANBUL SERİNLEYECEK
İstanbul'da bugün 39 dereceye yükselmesi beklenen hava sıcaklığının yarın 35, bir sonraki gün ise 30 dereceye gerileyeceğini kaydeden Çalışkan, "Çarşambadan itibaren İstanbul serinlemeye başlayacak." dedi.