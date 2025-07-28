Sıcaktan bunalan İstanbullulara müjdeli haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, yurdu saran sıcak hava dalgasının etkisi azalacak. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkların hafta sonuna kadar azalması, Karadeniz, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor.