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Sıcaktan bunalan kadınların vantilatör kavgasında kıyamet koptu

Bursa'da bir kafede sıcaktan bunalan 3 kadının ilginç vantilatör kavgası kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA
Sıcaktan bunalan kadınların vantilatör kavgasında kıyamet koptu - Resim: 1

Bursa'da 3 kafadar yaşlı kadın, serinlemek için geldikleri kafede vantilatör çalışmayınca kendi aralarında tartışmaya başladı.

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Sıcaktan bunalan kadınların vantilatör kavgasında kıyamet koptu - Resim: 2

Sıcaktan iyice bunalan kadınlardan biri ağlayama başlayınca tartışmayı gören diğer müşteriler komik anları kayda almaya başladı. 

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Sıcaktan bunalan kadınların vantilatör kavgasında kıyamet koptu - Resim: 3

Bir kadının, 'Sıcaktan bunaldım, vantilatör de çalışmıyor' sözlerine sinirlenen diğer arkadaşları, 'Ortamı bozuyorsun, kalk git eve' diye sitem etti. 

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Sıcaktan bunalan kadınların vantilatör kavgasında kıyamet koptu - Resim: 4

Bir diğeri ise hüngür hüngür ağlamaya başladı. 

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