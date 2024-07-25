Sıcaktan bunalan kadınların vantilatör kavgasında kıyamet koptu
Bursa'da bir kafede sıcaktan bunalan 3 kadının ilginç vantilatör kavgası kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA
Bursa'da 3 kafadar yaşlı kadın, serinlemek için geldikleri kafede vantilatör çalışmayınca kendi aralarında tartışmaya başladı.
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Sıcaktan iyice bunalan kadınlardan biri ağlayama başlayınca tartışmayı gören diğer müşteriler komik anları kayda almaya başladı.
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Bir kadının, 'Sıcaktan bunaldım, vantilatör de çalışmıyor' sözlerine sinirlenen diğer arkadaşları, 'Ortamı bozuyorsun, kalk git eve' diye sitem etti.
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Bir diğeri ise hüngür hüngür ağlamaya başladı.
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