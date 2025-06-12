Sıcaktan bunalmamızın nedeni belli oldu: Bu bir rekor
Copernicus İklim Değişikliği Servisi, 2025 yılı Mayıs ayının, kayıtların tutulmaya başlandığı tarihten bu yana dünya genelinde en sıcak ikinci mayıs olduğunu duyurdu.
Kaynak: DHA
Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi’ne (ECMWF) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), 2025 yılı Mayıs ayının dünya genelinde 15,79°C’lik ortalama yüzey sıcaklığıyla, 1991-2020 ortalamasının 0,53°C üzerinde geçtiğini açıkladı.
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Bu değerin, sanayi öncesi dönem olarak kabul edilen 1850-1900 ortalamasının ise 1,4°C üzerinde olduğu bildirildi.
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Uzmanlar, bu sıcaklık artışının 2015 Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen 1,5°C eşiğini kısa süreliğine de olsa aşmadığını fakat küresel ısınmanın devam ettiğini net biçimde ortaya koyduğunu bildirdi.
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Son 10 yılın tamamı, kayıtlardaki en sıcak 10 yıl arasında yer aldı.
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