Sıcaktan kavrulan Türkiye'ye müjde: Yağmur geliyor, yağmur

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Ağrı ile Van’ın kuzeydoğusunun yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.