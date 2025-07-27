Sıcaktan kavrulan Türkiye'ye müjde: Yağmur geliyor, yağmur
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre bunaltan sıcaklar yeni haftada da etkisini sürdürecek. Pek çok ilimizd ehava sıcaklıklarının 3 derece daha artması bekleniyor. Ancak Pazartesi ve Salı günü artan sıcaklıkların ardından ise yağışlar geliyor... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Ağrı ile Van’ın kuzeydoğusunun yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, iç kesimlerde daha da artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının sahil kesimlerinde 3 ila 6 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun doğusunda 4 ila 8 derece, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi. (DHA)
Uzmanlar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.