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Sıcaktan kavrulan Türkiye'ye müjde: Yağmur geliyor, yağmur

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre bunaltan sıcaklar yeni haftada da etkisini sürdürecek. Pek çok ilimizd ehava sıcaklıklarının 3 derece daha artması bekleniyor. Ancak Pazartesi ve Salı günü artan sıcaklıkların ardından ise yağışlar geliyor... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Sıcaktan kavrulan Türkiye'ye müjde: Yağmur geliyor, yağmur - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Ağrı ile Van’ın kuzeydoğusunun yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Sıcaktan kavrulan Türkiye'ye müjde: Yağmur geliyor, yağmur - Resim: 2

Hava sıcaklığının, iç kesimlerde daha da artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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Sıcaktan kavrulan Türkiye'ye müjde: Yağmur geliyor, yağmur - Resim: 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının sahil kesimlerinde 3 ila 6 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun doğusunda 4 ila 8 derece, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi. (DHA)

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Sıcaktan kavrulan Türkiye'ye müjde: Yağmur geliyor, yağmur - Resim: 4

Uzmanlar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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