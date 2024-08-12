Sıcaktan kavrulmaya hazır olun
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre bu hafta hava tüm ülke genelinde sıcaktan bunaltmaya devam edecek. İşte haritalarla yeni haftanın hava durumu tahminleri...
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre hava sıcaklıkları yazın son ayının ikinci yarısında bunaltmaya devam edecek. Hava sıcaklıklarının yurdun iç, batı ve güney kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, doğusunda normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Öte yandan ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Bugün (Pazartesi) beklenen yağışların Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli alacağı tahmin ediliyor.
Diğer illerimizde ise az bulutlu ve açık bir hava var.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.