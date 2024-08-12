Sıcaktan kavrulmaya hazır olun

Öte yandan ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Bugün (Pazartesi) beklenen yağışların Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli alacağı tahmin ediliyor.