Şifa arayan ona koşuyordu... Sıtma Dede'nin mezarı yolun ortasında kaldı

Çocukluk dönemlerinde mezarlığa gelip, dua edenlerin çok olduğunu belirten mahallelilerden Recep Uslu (75), "Buralar eskiden sulak yerlermiş. Haşerat ve sinekler nedeniyle sıtma hastalığı yaygınmış. O zamanlar buraya gelip, dua edenler şifa buluyormuş. Ben küçükken çevre köylerden duyanlar da geliyordu. Ne zaman yaşadığını bilmiyoruz. Mezar taşı yok. Bu haline de köyümüzden bir hayırsever hayrına yaptırarak getirdi" dedi.