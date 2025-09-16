Şifa arayan ona koşuyordu... Sıtma Dede'nin mezarı yolun ortasında kaldı
Bursa'da 1978 yılında yapılan yol çalışması sırasında yolun tam ortasında kalan "Sıtma Dede" olarak tanınan bir kişinin mezarı görenleri hayretler içinde bırakıyor.
Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı kırsal Karahıdır Mahallesi’nde yolun ortasındaki mezarı görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor.
1978 yılına kadar yolun kenarında bulunan mezar, yol genişletme çalışması sırasında, bir vatandaşın mezarın hemen yanında bulunan bahçesini devlete hibe etmesiyle yolun ortasında kaldı.
O dönemde sıtma hastası olanların şifa bulmak için gelip dua ettiği ve 'Sıtma Dede' adını verdiği yol ortasındaki mezar, ilginç bir görüntü oluşturuyor.
Çocukluk dönemlerinde mezarlığa gelip, dua edenlerin çok olduğunu belirten mahallelilerden Recep Uslu (75), "Buralar eskiden sulak yerlermiş. Haşerat ve sinekler nedeniyle sıtma hastalığı yaygınmış. O zamanlar buraya gelip, dua edenler şifa buluyormuş. Ben küçükken çevre köylerden duyanlar da geliyordu. Ne zaman yaşadığını bilmiyoruz. Mezar taşı yok. Bu haline de köyümüzden bir hayırsever hayrına yaptırarak getirdi" dedi.