Sigara içmeyenler bunu beğendi! İki alanda daha sigara içmek yasaklanıyor
Türkiye'de dumansız hava sahasının genişletilmesi için düğmeye basıldı. Hazırlanan taslak çalışmaya göre, çocuk parkaları ve sahillerde de sigara içilemeyecek.
Türkiye genelinde tütün ürünleriyle mücadele kapsamında yürütülen "Dumansız Hava Sahası" uygulaması için kapsamlı bir genişleme süreci başlatıldı.
NTV'den Melis Sander'in haberine göre, hayata geçirilmesi planlanan yeni düzenlemede en dikkat çekici başlıklardan biri, çocuk parkları ve sahillerin kırmızı hat kapsamına alınması olacak.
Yeni düzenlemenin toplumsal alanlarda pasif içiciliği azaltmayı ve çocukları tütün dumanından korumayı amaçladığı belirtiliyor.
UZMANLAR PASİF İÇİCİLİK TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKİYOR
Uzmanlar pasif içicilik tehlikesine dikkat çekiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şebnem Aliyeva, "Açık alanda içilen sigaranın dumanı, çocukları pasif içici yapar." dedi.
Aliyeva, "Parkta, balkonda ya da yürürken içilen sigaranın dumanı etrafımızdaki çocukların direk solunum yoluna geçer ve onlarda astım, bronşit, sık enfeksiyon geçirme, öksürük ve alerjik hastalıkların oluşmasına neden olabilir." uyarısında bulundu.
Çocuk parklarındaki sigara yasağı kırmızı hat uygulamasının yürürlüğe girmesiyle daha katı kurallara sahip olacak.
Cezai yaptırımlara ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.