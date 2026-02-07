Sigara içmeyenler bunu beğendi! İki alanda daha sigara içmek yasaklanıyor

UZMANLAR PASİF İÇİCİLİK TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Uzmanlar pasif içicilik tehlikesine dikkat çekiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şebnem Aliyeva, "Açık alanda içilen sigaranın dumanı, çocukları pasif içici yapar." dedi.

Aliyeva, "Parkta, balkonda ya da yürürken içilen sigaranın dumanı etrafımızdaki çocukların direk solunum yoluna geçer ve onlarda astım, bronşit, sık enfeksiyon geçirme, öksürük ve alerjik hastalıkların oluşmasına neden olabilir." uyarısında bulundu.