Sigara ve elektronik sigaraya yeni yasak geliyor

DAHA GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

Komisyon yetkilileri, 2009-2012 yılları arasında uygulamanın başarılı olduğunu ve maruziyette bir düşüş görüldüğünü iddia ediyor. Ancak yeni düzenlemeler, "ısıl tütün ürünleri ve elektronik sigaralar" gibi daha geniş bir ürün yelpazesini hedef alacak.