Sigara ve elektronik sigaraya yeni yasak geliyor
Avrupa Birliği'nde sigara ve elektronik sigara yasaklarının açık alanları da kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.
Son yıllarda pek çok ülke, sayısız sağlık sorununa yol açan tütün ve tütün ürünleri ile mücadele etmek adına ciddi adımlar attı. Bu konuda son hamle İngiltere’den geldi. “Sigarasız nesil” yaratma girişimi kapsamında 1 Ocak 2009’dan sonra dünyaya gelenlere sigara satışı yasaklandı.
Şimdi ise Avrupa Komisyonu, yasağın kapsamını genişletmeyi planlıyor. Bugün toplanacak komisyon, nikotin içermeyen yenilikçi ürünlerin de dahil olduğu mevcut sigara yasaklarının açık alanlarda uygulanmasını gündeme alacak.
HEDEF PASİF İÇİCİLİĞİ AZALTMAK
Euronews'in haberine göre, Avrupa Birliği'nin yürütme organı, mevcut 2009 yönergelerini daha da kapsamlı hale getirecek.
Yeni düzenlemelerin, kamuya açık yerlerde ve iş yerlerinde pasif içiciliği azaltmayı amaçladığı belirtiliyor.
KAMU SAĞLIĞINI KORUMAK
Önerilen taslak, elektronik sigaralar gibi yeni tütün ürünlerinin sağlık risklerine ilişkin artan endişeleri yansıtıyor ve kamusal alanları sigara dumanının yanı sıra tüm aerosollerden (duman, sis ve spreyler) temizlemeyi hedefliyor.
Kılavuz ilkeler, yasal olarak bağlayıcı olmamakla birlikte, üye devletlerin tütün kaynaklı kanseri engellemeye yönelik daha geniş çaplı çabalarının bir parçası olarak sunuluyor.
DAHA GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ
Komisyon yetkilileri, 2009-2012 yılları arasında uygulamanın başarılı olduğunu ve maruziyette bir düşüş görüldüğünü iddia ediyor. Ancak yeni düzenlemeler, "ısıl tütün ürünleri ve elektronik sigaralar" gibi daha geniş bir ürün yelpazesini hedef alacak.