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Sigara ve elektronik sigaraya yeni yasak geliyor

Avrupa Birliği'nde sigara ve elektronik sigara yasaklarının açık alanları da kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

Sigara ve elektronik sigaraya yeni yasak geliyor - Resim: 1

Son yıllarda pek çok ülke, sayısız sağlık sorununa yol açan tütün ve tütün ürünleri ile mücadele etmek adına ciddi adımlar attı. Bu konuda son hamle İngiltere’den geldi. “Sigarasız nesil” yaratma girişimi kapsamında 1 Ocak 2009’dan sonra dünyaya gelenlere sigara satışı yasaklandı.

Şimdi ise Avrupa Komisyonu, yasağın kapsamını genişletmeyi planlıyor. Bugün toplanacak komisyon, nikotin içermeyen yenilikçi ürünlerin de dahil olduğu mevcut sigara yasaklarının açık alanlarda uygulanmasını gündeme alacak.

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Sigara ve elektronik sigaraya yeni yasak geliyor - Resim: 2

HEDEF PASİF İÇİCİLİĞİ AZALTMAK

Euronews'in haberine göre, Avrupa Birliği'nin yürütme organı, mevcut 2009 yönergelerini daha da kapsamlı hale getirecek.

Yeni düzenlemelerin, kamuya açık yerlerde ve iş yerlerinde pasif içiciliği azaltmayı amaçladığı belirtiliyor.

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Sigara ve elektronik sigaraya yeni yasak geliyor - Resim: 3

KAMU SAĞLIĞINI KORUMAK

Önerilen taslak, elektronik sigaralar gibi yeni tütün ürünlerinin sağlık risklerine ilişkin artan endişeleri yansıtıyor ve kamusal alanları sigara dumanının yanı sıra tüm aerosollerden (duman, sis ve spreyler) temizlemeyi hedefliyor.

Kılavuz ilkeler, yasal olarak bağlayıcı olmamakla birlikte, üye devletlerin tütün kaynaklı kanseri engellemeye yönelik daha geniş çaplı çabalarının bir parçası olarak sunuluyor.

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Sigara ve elektronik sigaraya yeni yasak geliyor - Resim: 4

DAHA GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

Komisyon yetkilileri, 2009-2012 yılları arasında uygulamanın başarılı olduğunu ve maruziyette bir düşüş görüldüğünü iddia ediyor. Ancak yeni düzenlemeler, "ısıl tütün ürünleri ve elektronik sigaralar" gibi daha geniş bir ürün yelpazesini hedef alacak.

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