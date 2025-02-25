Simpsonlar 28 Şubat'ı işaret etti: Dünya karanlığa mı gömülecek?

SPRİNGFİELD'DA KARANLIK GÜN

1998 yapımı "Springfield'ın Son Günü" adlı bölümde, kasabanın tamamen elektriksiz kaldığı bir senaryo işleniyor. Ne çalışan arabalar var, ne cep telefonları, ne de Homer Simpson’ın işe gidebileceği bir nükleer santral. Dünya adeta ortaçağa geri dönmüş gibi.