Simpsonlar 28 Şubat'ı işaret etti: Dünya karanlığa mı gömülecek?
Kehanetleriyle sık sık adından söz ettiren Simpsonlar dizisinin 28 Şubat 2025 tarihine ilişkin kehaneti sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü animasyon dizisi Simpsonlar'ın, yıllar önce işlediği olayların bir bir gerçeğe dönüşmesi hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor.
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Son yıllarda ''kehanet aracı'' olarak görülen Simpsonslar'ın 28 Şubat'a dair kehaneti gündeme geldi.
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SPRİNGFİELD'DA KARANLIK GÜN
1998 yapımı "Springfield'ın Son Günü" adlı bölümde, kasabanın tamamen elektriksiz kaldığı bir senaryo işleniyor. Ne çalışan arabalar var, ne cep telefonları, ne de Homer Simpson’ın işe gidebileceği bir nükleer santral. Dünya adeta ortaçağa geri dönmüş gibi.
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Öte yandan 2023'te yayınlanan başka bir bölümde 28 Şubat 2025'ten sonra enerji kalmayacağının söylenmesiyle hayranlar iki sahneyi birleştirerek bu tarihte büyük bir enerji krizi yaşanabileceğini düşünüyor.
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