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Simpsonlar'dan ekonomik çöküş kehaneti: Dolar hakimiyetinin sonu mu geldi?

Kehanetleriyle dünyayı kasıp kavuran Simpsonlar, 2025 yılı ve sonrası için öngörüleriyle de dikkat çekti.

Simpsonlar'dan ekonomik çöküş kehaneti: Dolar hakimiyetinin sonu mu geldi? - Resim: 1

Ünlü animasyon dizisi Simpsonlar, yayınlandığı 36 sezon boyunca hem eğlendirdi, hem de bir kehanet aracı olarak görülmeye başlandı. Dizinin, yıllar önce işlediği olayların bir bir gerçeğe dönüşmesi hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. 

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Simpsonlar'dan ekonomik çöküş kehaneti: Dolar hakimiyetinin sonu mu geldi? - Resim: 2

Maymun çiçeği virüsü, politik olaylar ve teknoloji alanında doğru çıkan öngörüleriyle adından sıkça söz ettiren Simpsonlar'ın 2025 ve sonrası için öngörüsü de oldukça dikkat çekici. 

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Simpsonlar'dan ekonomik çöküş kehaneti: Dolar hakimiyetinin sonu mu geldi? - Resim: 3

TRUMP'IN BAŞKAN SEÇİLMESİNİ BİLDİLER

Simpsonlar, 2024 yılında yapılan ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın yeniden başkan seçileceğini öngörmüştü.

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Simpsonlar'dan ekonomik çöküş kehaneti: Dolar hakimiyetinin sonu mu geldi? - Resim: 4

BITCOIN TAHMİNİ DE TUTTU

Simpsonlar’ın 2017 yılında yayınlanan bir bölümünde, Bitcoin’in 2024’te büyük bir sıçrama yapacağına dikkat çekilmişti. Bitcoin, 100 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselmişti. 

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