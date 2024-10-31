Simpsonlar'ın 2025 kehaneti korkuttu: Gerçekleşirse hayat duracak

11 Eylül saldırıları, Donald Trump’ın ABD Başkanı olacağı, Koronavirüs pandemisi, Maymun Çiçeği virüsü gibi birçok olayı önceden tahmin ettiği iddia edilen ünlü animasyon dizisi The Simpsons (Simpsonlar) kehanetleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.