Simpsonlar'ın 2025 kehaneti korkuttu: Gerçekleşirse hayat duracak
Kehanetleriyle ünlü The Simpsons dizisinin 2025 yılı kehanetleri sosyal medyada gündem oldu.
11 Eylül saldırıları, Donald Trump’ın ABD Başkanı olacağı, Koronavirüs pandemisi, Maymun Çiçeği virüsü gibi birçok olayı önceden tahmin ettiği iddia edilen ünlü animasyon dizisi The Simpsons (Simpsonlar) kehanetleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
2025 yılı yaklaşırken Simpsonslar'ın kehanetleri şimdiden sosyal medyada gündem oldu.
Fenomen dizide Donald Trump’ın 2024 seçimlerinde yeniden başkanlık koltuğuna oturması yer alıyor. Ayrıca, dizinin bir başka öngörüsü, Trump’tan sonraki başkanın bir kadın olacağı yönünde.
SİMPSONLAR'IN 2025 KEHANETİ
Son günlerde The Simpsons 24. sezon 9. bölümü "Homer Goes to Prep School (Homer Hazırlık Okuluna Gidiyor)" sosyal medyada büyük ilgi gördü. Simpsonlar'ın kehanetine göre 2025 yılında bir güneş fırtınası meydana gelecek ve elektronik eşyalar kullanılamaz hale gelecek.