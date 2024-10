Simpsonlar'ın 2025 kehaneti korkuttu: Gerçekleşirse hayat duracak

SİMPSONLAR'IN 2025 KEHANETİ

Son günlerde The Simpsons 24. sezon 9. bölümü "Homer Goes to Prep School (Homer Hazırlık Okuluna Gidiyor)" sosyal medyada büyük ilgi gördü. Simpsonlar'ın kehanetine göre 2025 yılında bir güneş fırtınası meydana gelecek ve elektronik eşyalar kullanılamaz hale gelecek.