Simpsons ailesinin 2026 yılı kehanetleri ortaya çıktı
Her yıl sonu bir sonraki yıl için kehanetleri açıklanan çizgi dizi Simpsons ailesinin 2026 yılı kehanetleri de ortaya çıktı...
Ünlü animasyon dizisi Simpsonlar, yayınlandığı 36 sezon boyunca hem eğlendirdi, hem de bir kehanet aracı olarak görülmeye başlandı. Dizinin, yıllar önce işlediği olayların bir bir gerçeğe dönüşmesi hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor.
Maymun çiçeği virüsü, politik olaylar ve teknoloji alanında doğru çıkan öngörüleriyle adından sıkça söz ettiren Simpsonlar'ın 2026 yılı ve sonrası için öngörüleri de dikkat çekti.
Onedio editörlerinin Fandomwire'den aktardığı habere göre 2026 yılı için Simpsons ailesinin 4 farklı kehaneti var...
İşte o kehanetler listesi...
The Simpsons’ın klasik bölümü 'Marge vs. the Monorail', bugün devletlerin riskli projelere milyonlarca dolar yatırmasını anımsatan bir ekonomik hiciv olarak yeniden gündemde. Uzmanlar, ülkelerin borçlanarak mega projelere yöneldiğini; dijital yatırım balonlarının da giderek büyüdüğünü belirtiyor. Springfield’ı kandırıp kaçan Lyle Lanley karakteri, bugün birçok kullanıcıya kripto vurgunlarını, kısa vadeli yatırım projelerini ve kamu harcamalarındaki isabetsiz planlamaları hatırlatıyor.