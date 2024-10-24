Sinemada haftanın filmleri belli oldu
Türkiye'deki sinema salonlarda bu hafta 7 film vizyona girecek. İşte o filmler ve konuları...
Bir Cumhuriyet Şarkısı, 25 Ekim 2024 | Bir Cumhuriyet Şarkısı, 1930’lu yılların Türkiyesi’nde sanatla devrim yapan bir avuç genç, yetenekli ve azimli insanın hikayesini konu ediyor.
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Venom: Son Dans, 25 Ekim 2024 | Venom: Son Dans, artık kendi dünyaları tarafından aranan birer kaçak olan, tek vücutta yaşamaya alışmış Eddie Brock ile Venom’un hikayesini konu ediyor.
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Mustafa, 25 Ekim 2024 | Bir üçlemenin ilk filmi olan Mustafa, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yıllarına odaklanıyor.
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Elif ve Arkadaşları 2: Perişler, 25 Ekim 2024 | Elif ve Arkadaşları 2: Perişler, Perişlerin ortaya çıkmasıyla dünyası değişen Elif ve arkadaşlarının maceralarını konu ediyor.
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