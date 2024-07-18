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Sinemalarda 10 yeni film vizyona giriyor

Bu hafta 10 yeni film izleyiciyle buluşacak. İşte vizyona girecek 10 film ve konuları...

Sinemalarda 10 yeni film vizyona giriyor - Resim: 1

Acımasız

Ergenlik çağındaki kızı öldürülen bir lise koçu, öğrencisini insan kaçakçılığı operasyonu için kaçıran adamların peşine düşerek meseleyi kendi eline alır.

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Sinemalarda 10 yeni film vizyona giriyor - Resim: 2

Süper Kahramanlar: Taşların Peşinde

Uzak bir galakside yaşayan Süper Kahramanlar, Enerji Taşı'nı korumak için savaşırken güçlerini kaybederler. Canavarlar Planet Xing'e saldırır. Güçsüz olsalar da birlikte çalışarak canavarları alt ederler ve güçlerini geri kazanırlar. Sonunda, barış galaksiye geri döner.

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Sinemalarda 10 yeni film vizyona giriyor - Resim: 3

Tarikat

Film, bir tarikatın karıştığı korkunç olayları araştıran psikolog Ben Monroe ile ailesinin bu süreçte yaşadıklarını konu ediniyor. Amerikalı sosyal psikolog Ben Monroe, yerel bir tarikatın karıştığı korkunç bir olayı araştırmaktadır. Bu esnada kızı ise kasabada tanıştığı gizemli bir çocukla karmaşık bir ilişki içerisine girmiştir.

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Sinemalarda 10 yeni film vizyona giriyor - Resim: 4

Yem

Film, Karayipler'de bir düğün için buluşan ve kiraladıkları tekne battıktan sonra denizde mahsur kalan bir grup arkadaşı konu alıyor.

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