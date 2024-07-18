Sinemalarda 10 yeni film vizyona giriyor
Bu hafta 10 yeni film izleyiciyle buluşacak. İşte vizyona girecek 10 film ve konuları...
Acımasız
Ergenlik çağındaki kızı öldürülen bir lise koçu, öğrencisini insan kaçakçılığı operasyonu için kaçıran adamların peşine düşerek meseleyi kendi eline alır.
Süper Kahramanlar: Taşların Peşinde
Uzak bir galakside yaşayan Süper Kahramanlar, Enerji Taşı'nı korumak için savaşırken güçlerini kaybederler. Canavarlar Planet Xing'e saldırır. Güçsüz olsalar da birlikte çalışarak canavarları alt ederler ve güçlerini geri kazanırlar. Sonunda, barış galaksiye geri döner.
Tarikat
Film, bir tarikatın karıştığı korkunç olayları araştıran psikolog Ben Monroe ile ailesinin bu süreçte yaşadıklarını konu ediniyor. Amerikalı sosyal psikolog Ben Monroe, yerel bir tarikatın karıştığı korkunç bir olayı araştırmaktadır. Bu esnada kızı ise kasabada tanıştığı gizemli bir çocukla karmaşık bir ilişki içerisine girmiştir.
Yem
Film, Karayipler'de bir düğün için buluşan ve kiraladıkları tekne battıktan sonra denizde mahsur kalan bir grup arkadaşı konu alıyor.