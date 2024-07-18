Sinemalarda 10 yeni film vizyona giriyor

Tarikat

Film, bir tarikatın karıştığı korkunç olayları araştıran psikolog Ben Monroe ile ailesinin bu süreçte yaşadıklarını konu ediniyor. Amerikalı sosyal psikolog Ben Monroe, yerel bir tarikatın karıştığı korkunç bir olayı araştırmaktadır. Bu esnada kızı ise kasabada tanıştığı gizemli bir çocukla karmaşık bir ilişki içerisine girmiştir.