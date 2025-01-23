Sinemalarda 7 film vizyona giriyor

Flow: Bir Kedinin Yolculuğu

Belçika, Fransa ve Letonya ortak yapımı "Flow: Bir Kedinin Yolculuğu" filminin yönetmenliğini Gints Zilbalodis üstlendi. Film, büyük bir sel sonucu evi yerle bir olan bir kedinin, çeşitli hayvan türlerinin yaşadığı bir teknede sığınak bulması ve farklılıklarına rağmen birlikte yaşama mücadelesini odağına alıyor.