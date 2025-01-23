Sinemalarda 7 film vizyona giriyor
Sinemalarda bu hafta 2'si yerli 7 film izleyiciyle buluşacak. İşte o filmler ve konuları...
Tete ve Masal Rüyalar Diyarı
Mert Turak, Ada Erma, Engin Altan Düzyatan, Fahriye Evcen Özçivit, Pelin Karahan, Can Kızıltuğ, İnci Türkay, Keremcem, Haldun Dormen, Meral Çetinkaya ve Altan Erkekli'nin rol aldığı "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı", macera yüklü bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak. Muhammed Tümer Sirkecioğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği film, babaannesinin yaşadığı hastalıkla baş edebilmek için masallarla dolu bir yolculuğa çıkan küçük bir kızın hikayesini konu alıyor.
Babygirl
Ödüllü Hollywood yıldızları Nicole Kidman, Antonio Banderas ve Harris Dickinson'ın başrollerini paylaştığı "Babygirl", gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeye aday olacak. Halina Reijn'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, evli ve yüksek rütbeli bir CEO'nun, genç bir stajyerle yaşadığı yasak aşkla kariyeri ve ailesini tehlikeye atmasını işliyor.
Kayara
Cesar Zelada'nın filmi "Kayara", sadece erkek İnkaların bünyesinde bulunabildiği haberci Chasqui İnka grubuna katılmayı hayal eden genç bir İnka kadının hikayesini anlatıyor.
Flow: Bir Kedinin Yolculuğu
Belçika, Fransa ve Letonya ortak yapımı "Flow: Bir Kedinin Yolculuğu" filminin yönetmenliğini Gints Zilbalodis üstlendi. Film, büyük bir sel sonucu evi yerle bir olan bir kedinin, çeşitli hayvan türlerinin yaşadığı bir teknede sığınak bulması ve farklılıklarına rağmen birlikte yaşama mücadelesini odağına alıyor.