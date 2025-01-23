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Sinemalarda 7 film vizyona giriyor

Sinemalarda bu hafta 2'si yerli 7 film izleyiciyle buluşacak. İşte o filmler ve konuları...

Sinemalarda 7 film vizyona giriyor - Resim: 1

Tete ve Masal Rüyalar Diyarı

Mert Turak, Ada Erma, Engin Altan Düzyatan, Fahriye Evcen Özçivit, Pelin Karahan, Can Kızıltuğ, İnci Türkay, Keremcem, Haldun Dormen, Meral Çetinkaya ve Altan Erkekli'nin rol aldığı "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı", macera yüklü bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak. Muhammed Tümer Sirkecioğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği film, babaannesinin yaşadığı hastalıkla baş edebilmek için masallarla dolu bir yolculuğa çıkan küçük bir kızın hikayesini konu alıyor.

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Sinemalarda 7 film vizyona giriyor - Resim: 2

Babygirl

 Ödüllü Hollywood yıldızları Nicole Kidman, Antonio Banderas ve Harris Dickinson'ın başrollerini paylaştığı "Babygirl", gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeye aday olacak. Halina Reijn'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, evli ve yüksek rütbeli bir CEO'nun, genç bir stajyerle yaşadığı yasak aşkla kariyeri ve ailesini tehlikeye atmasını işliyor.

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Sinemalarda 7 film vizyona giriyor - Resim: 3

Kayara

Cesar Zelada'nın filmi "Kayara", sadece erkek İnkaların bünyesinde bulunabildiği haberci Chasqui İnka grubuna katılmayı hayal eden genç bir İnka kadının hikayesini anlatıyor.

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Sinemalarda 7 film vizyona giriyor - Resim: 4

Flow: Bir Kedinin Yolculuğu

Belçika, Fransa ve Letonya ortak yapımı "Flow: Bir Kedinin Yolculuğu" filminin yönetmenliğini Gints Zilbalodis üstlendi. Film, büyük bir sel sonucu evi yerle bir olan bir kedinin, çeşitli hayvan türlerinin yaşadığı bir teknede sığınak bulması ve farklılıklarına rağmen birlikte yaşama mücadelesini odağına alıyor.

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